Harley-Davidson представил недорогой электромотоцикл

Harley-Davidson показал новый электробайк LiveWire ONE. Это уже вторая электрическая модель от легендарного производителя мототехники, причем она относительно недорогая – стоит от 21 999 долларов, сообщает АвтоПортал.

Руководство Harley-Davidson решило выделить электробайки в отдельный бренд LiveWire и сделать их дешевле. Для сравнения, предшественник Harley-Davidson LiveWire стоил 29 799 долларов.

Новый LiveWire ONE во многом повторяет предшественника и внешне отличается от него лишь деталями. Характеристики электробайка пока не разглашают, но, стало известно, что силовую установку он также позаимствовал у Harley-Davidson LiveWire.

Это значит, что оснащен он 105-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 183 км/ч. Зато точно известно, что аккумуляторная батарея емкостью 15,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 235 км по городу и 153 км – на трассе. Ее быстрая зарядка занимает час.

Электромотоцикл LiveWire ONE официально презентуют 18 июля на мотосалоне в Калифорнии. Кстати, в этом штате байк уже доступен для предзаказа. Экспорт новинки в другие страны запланирован с 2022 года.