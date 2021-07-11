Электромобиль Chery QQ получит очень низкую цену

Компания Chery собирается «возродить» модель QQ – ту самую копию Daewoo Matiz (он же Chevrolet Spark), которая в свое время благодаря очень доступной цене, симпатичному дизайну и отсутствию конкурентов завоевала широкую популярность, в том числе, в Украине, сообщает АвтоПортал.

Правда, это уже будет не тот Chery QQ, который был раньше. Заявляется, что новинка будет электрической, но какой именно, именно, пока неясно. Производитель не опубликовал никакой конкретики за исключением тизера, на котором показана «злая» оптика будущей машины и лого марки.

Роднить электрический Chery QQ с оригинальной моделью будет доступная цена. По данным издания Car News China, новинка составит конкуренцию нашумевшему Wuling Hong Guang MINI EV, который уже успел стать самым продаваемым электромобилем в мире за счет колоссального спроса у себя на родине в Китае. Последний продается в КНР по цене примерно в $4 500-5 500, так что можно ожидать, что Chery QQ EV выйдет на рынок с аналогичным прайсом.

В Chery намекнули, что машина будет ориентирована в первую очередь на молодежь, которая «хочет выделяться и заявлять о себе своими персонализированными автомобилями». Поэтому у новинки будет довольно большая цветовая гамма.

Ожидается, что на рынок Поднебесной электрический Chery QQ поступит в продажу до конца 2021 года.

Отметим, что оригинальный Chery QQ выпускается с 2003 года. То есть, он до сих пор находится в производстве, однако уже не так популярен, как полтора десятка лет назад. Поэтому появление электромобиля должно стать своеобразной реинкарнацией машины.