В Турции разбился микроавтобус с мигрантами

Микроавтобус с мигрантами перевернулся и загорелся на востоке Турции, в результате чего 12 человек погибли и 20 получили ранения, сообщает Европейская правда.

Автомобиль упал в канаву и загорелся во время ночной поездки недалеко от Юмакли в провинции Ван, граничащей с Ираном. На место происшествия были направлены группы здравоохранения, пожарные, представители правоохранительных органов.

Фото: Anadolu

20 пострадавших были доставлены машинами скорой помощи в больницы. 12 человек погибли.

Мигранты, в основном из Ирана, Афганистана и Пакистана, регулярно пересекают пешком ирано-турецкую границу, прежде чем их переправляют на запад в такие города как Стамбул и Анкара.

По словам аналитиков, выход войск США из Афганистана дал дополнительный импульс молодым людям для прохождения горного маршрута.