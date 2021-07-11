Известные личности сделали прогнозы на финал Евро-2020

Эксперты и звездные специалисты из мира футбола поделились своими прогнозами и рассказали, кому будут симпатизировать в финале Евро-2020, который состоится сегодня, 11 июля, сообщает УНИАН.

Антонио Конте, который в прошлом сезоне стал чемпионом Италии с "Интером", подбодрил команду Роберто Манчини. Собственно сам Конте во время Евро-2016 довел сборную Италии до стадии четвертьфинала. Слова специалиста приводитFootball Italia﻿:

"Италия полностью заслужила финал. Она была сильнее всех соперников, с которыми встречалась. Команда никогда не отказывалась от своих идей, идентичности и стиля, знала, как адаптироваться к сильным сторонам соперника. Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде много знаний. У Англии сильная команда, в их луке много стрел".

"Слабым местом Англии является то, что они уязвимы к прессингу соперника. Однако, если вы используете ультраатакующий прессинг, а они все же уходят от него, то необходимо следить за их темпом и ловить их на этом. Конечно, у нас будет меньше болельщиков на стадионе, но больше опыта на поле, чем у них. Мы знаем, что значит играть в финале. Мы также знаем, как их обыграть" , - считает Конте.

А вот бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер убежден, что в основное время команды более сильного выявить не смогут. Его слова приводит Mirror.

"Это будет очень напряженная игра. Я думаю, что все может дойти до серии пенальти, и Англия победит. Мы много тренировали пенальти, поэтому давайте не упускать такой шанс! Не думаю, что в игре будет слишком много голов. Италия очень сильна в обороне, но Англия также. Я думаю, что это будет 1:1, а потом пенальти. Думаю, это правильный финал", - отметил Каррагер .

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи считает, что с минимальным преимуществом будет праздновать триумф Италия:

"Мои симпатии на стороне Италии. Команда отлично играет, а с главным тренером мы познакомились в Дубае, так что за него переживаю персонально. Играли там с Манчини в футбол. Могу сказать, что для своих лет он в шикарной форме, очень здорово смотрелся на поле. Думаю, из второй пары в финал выйдет Англия. А в финале, где будет достаточно закрытая и осторожная игра, верх возьмут итальянцы. Пусть будет счет 1:0".

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон тоже сделал свой прогноз на игру для Daily Mail.

"Для Италии это очень сложный матч, в Англии много отличных футболистов. Но я не беспокоюсь, поскольку считаю, что давление в основном будут оказывать на хозяев поля. Англия играет дома, при своих фанатах, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия. Очень важно забить первый гол, многое может зависеть от первых минут матча. Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, это будет тяжело. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир. Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012 году и знаю как это. Так что, надеюсь, серия неудач прервется".

А вот известный в прошлом наставник "Динамо" Олег Лужный будет болеть за Англию:

"Отмечу, что комплектация состава сборных Италии и Англии находится на очень высоком уровне, много звездных игроков, что наверняка по душе болельщикам. У англичан существуют небольшие проблемы при возврате из атаки в оборону, но в других аспектах команда Гарета Саутгейта выглядит солидно".

"Надеюсь, что многомиллионная армия болельщиков увидит вживую на "Уэмбли" и по телевидению содержательную игру, получит удовольствие от матча и забитых мячей. Лично я буду болеть за сборную команду Англии, и надеюсь увидеть на табло в конце игры счет 1:0 или 2:1 в пользу англичан" , - сказал специалист для Footboom.

Италия - Англия: перед матчем