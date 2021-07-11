Каннский фестиваль 2021: самые яркие наряды звезд

Во Франции стартовал 74-й Каннский кинофестиваль, который продлиться до 17 июля. Мы уже писали о том, как прошло открытие торжественной церемонии и какие мировые знаменитости появились тогда на красной дорожке, сообщает Обозреватель.

Известная актриса Марион Котийяр появилась на красной дорожке фестиваля в платье из денима от Chanel. Наряд звезды был украшен цветочным рисунком и дополнен классической для джинс застежкой на заклепках.

Марион Котийяр появилась на красной дорожке фестиваля в платье из денима

Популярная французская актриса Катрин Денев облачилась в классический наряд от Dior. Звезда вышла на красную дорожку в черном длинном платье с текстурным бархатным рисунком. Дополнила свой образ Денев крупной цепью на шее и желтым клатчем.

Катрин Денев облачилась в классический наряд от Dior

Ванесса Паради выбрала платье пыльно-розового оттенка с двухъярусной юбкой и смелым разрезом от Chanel.

Ванесса Паради выбрала платье со смелым разрезом от Chanel

Модель Тейлор Хилл приковала к себе внимание на красной дорожке фестиваля благодаря прозрачному платью с открытой спиной от бренда Etro.

Тейлор Хилл появилась в прозрачном плать с открытой спиной

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни выбрала для такого мероприятия классическое платье-футляр Saint Laurent. Дополнила образ звезда аксессуарами в виде ожерелья и браслета из жемчуга.

Карла Бруни выбрала классическое платье-футляр Saint Laurent