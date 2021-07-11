Металлический забор у Капитолия демонтировали
Двухметровый металлический забор, который был установлен для укрепления Капитолия в Вашингтоне после штурма 6 января, снесли, сообщает Страна.ua.
Об этом сообщает телеканал ABC News.
В пятницу, 9 июля у Капитолия были замечены рабочие, которые подготавливали забор и барьеры к снятию, перерезали зажимы и проволоку, соединяющую части ограждения. За день ограждение демонтировали полностью. Уже в субботу 10 июля на фотографиях можно было заметить людей, которые свободно идут к зданию Капитолия.
"Основываясь на оценке текущих угроз и усилении координации полиции Капитолия США с округом Колумбия, соседними штатами и федеральными партнерами правоохранительных органов, мы поддерживаем рекомендацию о снятии временного ограждения вокруг площади Капитолия", - сказано в заявлении парламентского пристава.
Также там добавили, что временное ограждение может быть "оперативно установлено вновь", если того потребуют условия.
При этом власти уточнили, что доступ к зданию все еще ограничен из-за эпидемии коронавируса.