Электромобильные компании готовятся перенести производство в Украину

Европейские компании в сфере электромобильного транспорта собираются открыть производственные предприятия на территории Украины. Этого стоит ожидать уже в 2021-2022 годах, сообщил вице-президент украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, сообщает UBR.

Он объяснил, что "AVERE Украина" уже ведет переговоры с "несколькими десятками европейских компаний ", которые заинтересованы в переносе своего производства в Украину из Европы или Китая (где производится большинство комплектующих и деталей для электромобилей и электромобильной инфраструктуры). По словам Притоманова, заинтересованы они в этом по нескольким причинам.

"Мы – ближе, у нас свободная зона торговли, а стоимость рабочей силы и ресурсов либо такая же, либо даже ниже, чем в Китае" , – объяснил Притоманов.

Он также отметил, что украинское государство сейчас способствует тому, чтобы электромобильные компании из Европы выстраивали производство в партнерстве с украинскими предприятиями.

Как объяснил Притоманов, называть конкретные компании он не может из-за договора о неразглашении (NDA). Но он добавил, что активный переговорный процесс с европейскими партнерами начался в этом году, после завершения активной фазы карантина.