Лесю Никитюк в мини-шортиках потроллили в сети

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позировала возле книжных полок, сообщает УНИАН.

Так, Леся в черных мини-шортиках и пиджаке залезла на стремянку, чтобы достать книгу с верхней полки. Кроме того, звезда попросила фанатов посоветовать ей какую-нибудь хорошую книжечку.

Но поклонники обратили внимание не только на просьбу Никитюк, но и на ее длинные ножки, которые звезда часто демонстрирует. Так, некоторые фанаты с юмором отнеслись к такому посту звезды и начали рекомендовать Лесе почитать энциклопедию этики.

"Библию почитай", "Энциклопедия этики", "Правильно, к знаниям надо тянуться, но лучше в юбке", "Ты еще не забыла как читать?" , - написали фолловеры.