Как проверить, кто вписан в страховку автомобиля

Обязанность по проверке страховых полисов "автогражданки" ОСАГО возложена на полицию. Однако каждый водитель может проверить полис любого автомобиля самостоятельно, сообщает 24 Канал.

Обязательное страхование автомобилей регламентируется законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" 1961-IV﻿.

Если речь идет об ОСАГО “автогражданке”, а не о КАСКО, то проверять кто вписан в страховку нет никакого смысла. Дело в том, что полисы автогражданки закрепляются за конкретным транспортным средством. То есть если автомобиль имеет полис ОСАГО, то застрахована ответственность любого водителя, который им управляет на законных основаниях, несмотря на то, что страхователем является лицо, которое заключило договор со страховой компанией.

Закон 1961-IV определяет лиц, ответственность которых застрахована следующим образом: "страхователь и другие лица, правомерно владеющие обеспеченным транспортным средством. Владение обеспеченным транспортным средством считается правомерным, если иное не установлено законом или решением суда”.

При этом действие договора страхования не теряется даже в случае смены собственника застрахованного транспортного средства. "В случае смены собственника застрахованного транспортного средства договор страхования сохраняет силу до окончания срока его действия”, – сказано в законе.

Самостоятельно проверить силу полиса ОСАГО для любого транспортного средства можно на сайте МСТБУ, который доступен по этой ссылке﻿.

Кстати, полицейский, может считать полис ОСАГО действительным только если сведения о нем подтверждаются информацией, содержащейся в единой централизованной базе данных, оператором которой является МСТБУ. Об этом четко сказано в пункте 2.1 г Правил дорожного движения Украины.