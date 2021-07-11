Папа Римский впервые появился перед публикой после операции

Папа Римский Франциск в воскресенье, 11 июля, впервые выступил на публике с традиционной проповедью после перенесенной неделю назад операции на кишечнике. ﻿Его речь транслировал портал Vatican news, сообщает Страна.ua.

Понтифик выступал из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли, где его прооперировали.

Напомним, в прошлое воскресенье, Папа Римский Франциск отправился в больницу "Джемелли" в Риме, где ему сделали плановую операцию.

По данным службы печати Святого престола понтифику предстояло хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом.