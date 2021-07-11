Принц Гарри и Меган Маркл получат награду за отказ от детей

Благотворительная организация Population Matters, которая выступает за сохранение оптимальной численности населения, вручит принцу Гарри и Меган Маркл награду за отказ от рождения новых наследников. Герцогам Сассекским заплатят за это 500 фунтов (695 долларов), сообщает Обозреватель.

Кроме того, организация выразила благодарность принцу Гарри и Маркл за то, что они приняли решение больше не заводить детей, пишет Sky News﻿. Они отметили герцогов как пример для подражания для многих семей

"Меньшая по размеру семья снижает наше влияние на Землю и дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете" , – заявили в организации.

Награду в размере 500 фунтов супруги получат 11 июля. Источник: Misan Harriman

Награду в размере 500 фунтов супруги получат 11 июля. Средства Гарри и Меган смогут пожертвовать на любую благотворительность.

Стоит отметить, что о своем намерении иметь только двоих детей Гарри и Меган впервые упомянули во время интервью журналу Vogue в 2019 году.

"Если все мы будем мудрее, то мы сможем оставить что-то лучшее для наших следующих поколений" , – рассказывал Гарри.

К слову, у Гарри и Меган есть сын Арчи, которому не так давно исполнилось два года. А в июне 2021 года пара во второй раз стала родителями. У них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана.