Биткоин может рухнуть до $23 тыс.: прогноз курса криптовалют

Для рынка криптовалют эта неделя прошла под знаком снижения цен. Значимое событие – отсутствие сильных покупателей, которых нам пророчили различные аналитики, отметил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук, сообщает UBR.

"Суть сохранилась – значимость общего настроения на финансовой арене гораздо важнее, чем эпизодические комментарии о том, что рынок криптовалют – это зло, или, наоборот, что это "математическое чудо" , – рассказывает он.

Был период в жизни крипторынка, когда любые комментарии были значимыми, и медийные личности пользовались высокой ликвидностью рынка. Сейчас ситуация изменилась.

"Пока не настанет время полноценной работы криптодобытчиков, которые ранее территориально находились в Китае, значительного оптимизма по биткоину, "эфиру" и другим криптовалютам не ждем" , – подчеркнул Ковальчук.

Кроме того, умеренный новостной фон в мире по монетарной политике разных стран, инвестиционному климату на фоне Covid-19 и нового штамма коронавируса – это все повод не ждать стремительного роста цен.

По его словам, прогнозы на всю следующую неделю заключаются в том, что выгоднее всего будет заниматься спекуляциями посреди дня. На таком типе активности можно заработать, если имеются соответствующие навыки и опыт.

С технической точки зрения, цена биткоина имеет шансы снизиться в диапазон $23 тыс., что спровоцирует массовую фиксацию сделок у тех, кто покупал по $60 тыс., и на этом уровне тут же начнут открываться новые позиции на покупку, так как "биток" не стоил $23 тыс. с декабря 2020 года.

Среди значимых событий недели с 12 по 18 июля в приоритете будет сезон корпоративной отчетности в США.

Учитывая тот факт, что криптовалюты воспринимают как защитный инструмент в какой-то мере, то негатив по корпоративным данным США может стать причиной роста волатильности по акциям и индексам. Если цены будут расти, то биткоин подешевеет.

"Если же цены на фондовом рынке США будут падать, то биткоин, наоборот, начнет дорожать. Время будет очень хорошим, чтобы увидеть новый минимум по биткоину и начинать накопления, покупки по нему на долгосрочную перспективу" , – считает он.