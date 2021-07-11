Новый Mercedes GLC: живые фото и подробности

Официальная премьера новинки ожидается в конце 2021 года, сообщает Автоцентр.

Mercedes-Benz GLC нового поколения впервые заметили с серийными фарами и задними фонарями. Шпионские фото прототипа кроссовера и ранее попадали в сеть, но только свежая серия снимков позволяет узнать новые детали о модели следующей генерации.

Судя по фото, кроссовер Мерседес получит внушительного размера решетку, к которой вплотную подходят стреловидные передние фары. Тоньше и меньше, чем у текущего GLC, выглядят и задние фонари.

При этом сам кроссовер выглядит крупнее предшественника. Почти плоская крыша явно демонстрирует, что перед нами обычный GLC, а не купеобразная версия. Боковые зеркала заднего вида переместились от передних стоек на двери, а дверные ручки теперь установлены ниже. Шире выглядит задняя пассажирская дверь. Это может свидетельствовать о том, что колесная база была увеличена. А это означает больше места для ног пассажиров второго ряда.

Несмотря на то, что в этой серии нет снимков интерьера, ожидается, что салон нового Mercedes GLC 2022 модельного года укомплектуют 11,9-дюймовым портретно-ориентированным дисплеем. По предварительным данным, на отдельных рынках кроссовер сможет предложить фирменную 9,5-дюймовую мультимедийную систему MBUX и отдельный монитор для управления климатической системой.

Моторная гамма Mercedes-Benz GLC нового поколения будет состоять исключительно из четырехцилиндровых двигателей. Информации о мощности агрегатов пока нет.

Официальная премьера новинки ожидается в конце 2021 года или в начале 2022-го. Версия AMG, скорее всего, появится через год после премьеры стандартной модели.