ГФС и СБУ проверили "заправки Медведчука" Glusco

Сотрудники ГФС совместно с СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в 15 регионах Украины и заявляют об отсутствии деятельности заправок, сообщает Деловая столица.

Сотрудники ГФС совместно с СБУ и за процессуального руководства Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны.

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

В службе сообщают, что в случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом.

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Напомним, 14 июня Государственная фискальная служба Украины наложила арест на корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из России, в частности на сеть заправок Glusco, которые связывают с Виктором Медведчуком.

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