ГФС и СБУ проверили "заправки Медведчука" Glusco

Сотрудники ГФС совместно с СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в 15 регионах Украины и заявляют об отсутствии деятельности заправок, сообщает Деловая столица.

Сотрудники ГФС совместно с СБУ и за процессуального руководства Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны.

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

В службе сообщают, что в случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом.

Напомним, 14 июня Государственная фискальная служба Украины наложила арест на корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из России, в частности на сеть заправок Glusco, которые связывают с Виктором Медведчуком.