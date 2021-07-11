Накопительная пенсия: от чего будет зависеть размер выплат

После того как полноценно заработает система общеобязательного пенсионного накопления, ее основным преимуществом будет достойное пенсионное обеспечение в старости, сообщает Сегодня.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Пенсионные накопления не лежат просто где-то на счету, они инвестируются в экономику и "работают", приносят доход. К тому же, вкладывать пенсионные накопления можно только в те инструменты, которые определены законодательством как надежные и это строго контролируется" , – отметила министр.

Она считает, что человек будет больше заинтересована в "белой" зарплате, ведь именно от ее размера зависит, сколько средств ежемесячно появляться на пенсионном счете.

По ее мнению, преимущество в конкуренции за квалифицированных работников будут добросовестные работодатели.

"Люди научатся накапливать на пенсию, повысят финансовую грамотность, будут увеличивать добровольные накопления, повышая свой уровень благосостояния и объем внутренних инвестиций в экономике", – добавила Лазебная.

Она отметила, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.