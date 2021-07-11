Накопительная пенсия: от чего будет зависеть размер выплат
После того как полноценно заработает система общеобязательного пенсионного накопления, ее основным преимуществом будет достойное пенсионное обеспечение в старости, сообщает Сегодня.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
"Пенсионные накопления не лежат просто где-то на счету, они инвестируются в экономику и "работают", приносят доход. К тому же, вкладывать пенсионные накопления можно только в те инструменты, которые определены законодательством как надежные и это строго контролируется", – отметила министр.
Она считает, что человек будет больше заинтересована в "белой" зарплате, ведь именно от ее размера зависит, сколько средств ежемесячно появляться на пенсионном счете.
По ее мнению, преимущество в конкуренции за квалифицированных работников будут добросовестные работодатели.
"Люди научатся накапливать на пенсию, повысят финансовую грамотность, будут увеличивать добровольные накопления, повышая свой уровень благосостояния и объем внутренних инвестиций в экономике", – добавила Лазебная.
Она отметила, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.
"По собственному желанию начать получать накопительную пенсию можно позже, чем солидарную. Выплаты из накопительной системы могут быть пожизненными, одноразовыми и на определенный срок", – отметила министр.