Вакцина Janssen еще нескоро появится в Украине

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще нескоро появится в Украине, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24"﻿.

"Очень трудно сказать, есть несколько проблем. Во-первых, Johnson&Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас лишь ведем переговоры о поставках таких вакцин в Украину" , - отметил Кузин.

Вакцина от коронавируса в Украине