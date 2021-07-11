Львовянка "заминировала" два здания полиции

Во Львове полицейские установили личность злоумышленницы, которая предоставила ложное сообщение о заминировании двух зданий полиции, сообщает Украинская правда.

Информирует полиция Львовской области﻿.

"Сегодня, 11 июля, в 05:45, на линию 102 поступило сообщение о том, что здания Главного управления полиции Львовской области и отдела полиции №4 Львовского городского управления полиции заминированы.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории – никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Проведенными мероприятиями полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.