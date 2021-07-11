В немецком регионе объявлен режим ЧС из-за кибератаки

В Германии хакеры совершили атаку на север района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает Деловая столица.

Администрация округа должна теперь прекратить работу на две недели, пишет "Немецкая волна"﻿.

Известно, что хакеры начали атаковать компьютерную систему администрации района еще в минувший вторник. В результате власти округа, население которого составляет около 157 000 человек, больше не может проводить социальные выплаты.

По данным властей, несколько серверов были заражены из неизвестного источника. В результате зашифровано пока неустановленное количество файлов. Впрочем, все критически важные системы были отключены от сети, чтобы предотвратить возможный отток данных.

Кроме того, по словам представителя местных властей, пока невозможно предсказать дальнейшие последствия этой кибератаки.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен для того, чтобы иметь возможность быстрее реагировать, пояснил представитель округа. В Федеральном управлении по информационной безопасности заверили, что его специалисты находятся на месте происшествия.

"В Германии были случаи кибератак на муниципалитеты, но ни один из них не был объявлен катастрофой" , — сказала пресс-секретарь ведомства.

Власти района не стала разглашать подробности кибератаки, объяснив это расследованием полиции. Специалисты подозревают, что здесь речь идет о шантаже.

Отметим, 3 июля хакерская группа, вероятно связана с Россией, в результате крупномасштабной атаки взломала около 200 американских компаний. В новой кибератаке подозревают российскую хакерскую группу REvil, которая также стояла за атакой на поставщика мяса JBS. Президент Джо Байден поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой.