Макияж в жару и главные тренды лета: интервью с визажистами

Жаркая погода летом диктует свои правила – большинство девушек в такой сезон напрочь отказываются от декоративной косметики. Однако существуют моменты, когда нужно выглядеть безупречно с макияжем и тогда возникает вопрос: а как сохранить мейкап и продлить его стойкость в течение дня, сообщает Обозреватель.

Создать не только качественный, но и модный макияж летом возможно – главное, чтобы под рукой были все атрибуты для воплощения идеального мейкапа. О том, как сделать качественный макияж в жару рассказала визажист-стилист Анастасия Гергеленик.

Что в тренде в макияже летом 2021:

Так, по словам Анастасии, в моде этим летом природные оттенки в макияже и эффект "без макияжа". Под классический макияж визажист рекомендует выбирать классическую одежду, а под smoky eyes – драматичный, соблазнительный образ.

В тренде натуральный макияж, точнее, полное его отсутствие;

Сияющее лицо;

Бесцветный блеск для губ;

Летом в тренде натуральность и естественность

Разноцветные тени на веках;

Стрелки/интенсивная подводка;

Красная помада;

Smoky eyes;

Персиковые акценты;

Искусственные веснушки.

Не стоит забывать о стрелках и красной помаде летом

Какой макияж не в моде летом 2021

Агрессивный контуринг;

Тон на все лицо (если в этом нет необходимости);

Стробинг;

Летом девушкам стоит забыть об агрессивном контуринге и стробинге

Широкие густые брови;

Идеальные четкие брови;

Пышные реснички;

Матовые губы;

Увеличивать объем губ за счет карандаша.

Также не в тренде пышные ресницы и густые брови

Что добавить и убрать из косметички летом?

Как утверждает визажист-бровист Влада, в первую очередь при подготовке к макияжу нужно обратить внимание на очищение и увлажнение. Следует выбирать легкие очищающие средства под свой тип кожи, особенно если вы живете в городе.

"Увлажнение и питание для кожи лица – это самый важный этап. Очень важно выбирать крема/сыворотки с SPF защитой, чтобы защитить себя от прямых солнечных лучей и появления пигментных пятен. Перед нанесением тонального крема, необходимо создать некий барьер между кожей и этим средством. Поэтому обязательно используйте крем либо легкую базу под макияж" , – рассказывала визажист.

Этим летом со своей косметички стоит убрать все плотные и перегружающие лицо тональные крема и отдать предпочтения CC, BB средствам с защитой от ультрафиолета. Также Влада рекомендует отложить плотные пудры, особенно если в их составе есть тальк – лучше выбирать рассыпчатые и бесцветные, они более легкие и не забивают поры.

Нужно ли летом использовать термальную воду?

По словам Влады Миколайчук, летом можно использовать термальную воду, поскольку это средство содержит микроэлементы и поддерживает ph кожи. Термальная вода обогащает клетки кислородом, сокращает чрезмерный блеск и продлевает макияж. Это средство способно насытить кожу кислородом и улучшить ее обменные процессы.