Макияж в жару и главные тренды лета: интервью с визажистами

Макияж в жару и главные тренды лета: интервью с визажистами

Жаркая погода летом диктует свои правила – большинство девушек в такой сезон напрочь отказываются от декоративной косметики. Однако существуют моменты, когда нужно выглядеть безупречно с макияжем и тогда возникает вопрос: а как сохранить мейкап и продлить его стойкость в течение дня, сообщает Обозреватель.

Создать не только качественный, но и модный макияж летом возможно – главное, чтобы под рукой были все атрибуты для воплощения идеального мейкапа. О том, как сделать качественный макияж в жару рассказала визажист-стилист Анастасия Гергеленик. 

Что в тренде в макияже летом 2021:

Так, по словам Анастасии, в моде этим летом природные оттенки в макияже и эффект "без макияжа". Под классический макияж визажист рекомендует выбирать классическую одежду, а под smoky eyes – драматичный, соблазнительный образ.

  • В тренде натуральный макияж, точнее, полное его отсутствие;
  • Сияющее лицо;
  • Бесцветный блеск для губ;
Летом в тренде натуральность и естественность
Летом в тренде натуральность и естественность
  • Разноцветные тени на веках;
  • Стрелки/интенсивная подводка;
  • Красная помада;
  • Smoky eyes;
  • Персиковые акценты;
  • Искусственные веснушки.
Не стоит забывать о стрелках и красной помаде летом
Не стоит забывать о стрелках и красной помаде летом

Какой макияж не в моде летом 2021

  • Агрессивный контуринг;
  • Тон на все лицо (если в этом нет необходимости);
  • Стробинг;
Летом девушкам стоит забыть об агрессивном контуринге и стробинге
Летом девушкам стоит забыть об агрессивном контуринге и стробинге
  • Широкие густые брови;
  • Идеальные четкие брови;
  • Пышные реснички;
  • Матовые губы;
  • Увеличивать объем губ за счет карандаша.
Также не в тренде пышные ресницы и густые брови
Также не в тренде пышные ресницы и густые брови

Что добавить и убрать из косметички летом?

Как утверждает визажист-бровист Влада, в первую очередь при подготовке к макияжу нужно обратить внимание на очищение и увлажнение. Следует выбирать легкие очищающие средства под свой тип кожи, особенно если вы живете в городе.

"Увлажнение и питание для кожи лица – это самый важный этап. Очень важно выбирать крема/сыворотки с SPF защитой, чтобы защитить себя от прямых солнечных лучей и появления пигментных пятен. Перед нанесением тонального крема, необходимо создать некий барьер между кожей и этим средством. Поэтому обязательно используйте крем либо легкую базу под макияж", – рассказывала визажист.

Этим летом со своей косметички стоит убрать все плотные и перегружающие лицо тональные крема и отдать предпочтения CC, BB средствам с защитой от ультрафиолета. Также Влада рекомендует отложить плотные пудры, особенно если в их составе есть тальк – лучше выбирать рассыпчатые и бесцветные, они более легкие и не забивают поры.

Нужно ли летом использовать термальную воду?

По словам Влады Миколайчук, летом можно использовать термальную воду, поскольку это средство содержит микроэлементы и поддерживает ph кожи. Термальная вода обогащает клетки кислородом, сокращает чрезмерный блеск и продлевает макияж. Это средство способно насытить кожу кислородом и улучшить ее обменные процессы.

"Наносить термальную воду стоит поверх готового макияжа, распылить – подождать пару минут – промокнуть салфеткой. Не подносите баллончик ближе 10-15 см, иначе макияж может поплыть. Достаточно пару раз сбрызнуть лицо термальной водой, и вмиг появляется свежесть", – поведала эксперт.

Новости

analytics