Макияж в жару и главные тренды лета: интервью с визажистами
Жаркая погода летом диктует свои правила – большинство девушек в такой сезон напрочь отказываются от декоративной косметики. Однако существуют моменты, когда нужно выглядеть безупречно с макияжем и тогда возникает вопрос: а как сохранить мейкап и продлить его стойкость в течение дня, сообщает Обозреватель.
Создать не только качественный, но и модный макияж летом возможно – главное, чтобы под рукой были все атрибуты для воплощения идеального мейкапа. О том, как сделать качественный макияж в жару рассказала визажист-стилист Анастасия Гергеленик.
Что в тренде в макияже летом 2021:
Так, по словам Анастасии, в моде этим летом природные оттенки в макияже и эффект "без макияжа". Под классический макияж визажист рекомендует выбирать классическую одежду, а под smoky eyes – драматичный, соблазнительный образ.
- В тренде натуральный макияж, точнее, полное его отсутствие;
- Сияющее лицо;
- Бесцветный блеск для губ;
- Разноцветные тени на веках;
- Стрелки/интенсивная подводка;
- Красная помада;
- Smoky eyes;
- Персиковые акценты;
- Искусственные веснушки.
Какой макияж не в моде летом 2021
- Агрессивный контуринг;
- Тон на все лицо (если в этом нет необходимости);
- Стробинг;
- Широкие густые брови;
- Идеальные четкие брови;
- Пышные реснички;
- Матовые губы;
- Увеличивать объем губ за счет карандаша.
Что добавить и убрать из косметички летом?
Как утверждает визажист-бровист Влада, в первую очередь при подготовке к макияжу нужно обратить внимание на очищение и увлажнение. Следует выбирать легкие очищающие средства под свой тип кожи, особенно если вы живете в городе.
"Увлажнение и питание для кожи лица – это самый важный этап. Очень важно выбирать крема/сыворотки с SPF защитой, чтобы защитить себя от прямых солнечных лучей и появления пигментных пятен. Перед нанесением тонального крема, необходимо создать некий барьер между кожей и этим средством. Поэтому обязательно используйте крем либо легкую базу под макияж", – рассказывала визажист.
Этим летом со своей косметички стоит убрать все плотные и перегружающие лицо тональные крема и отдать предпочтения CC, BB средствам с защитой от ультрафиолета. Также Влада рекомендует отложить плотные пудры, особенно если в их составе есть тальк – лучше выбирать рассыпчатые и бесцветные, они более легкие и не забивают поры.
Нужно ли летом использовать термальную воду?
По словам Влады Миколайчук, летом можно использовать термальную воду, поскольку это средство содержит микроэлементы и поддерживает ph кожи. Термальная вода обогащает клетки кислородом, сокращает чрезмерный блеск и продлевает макияж. Это средство способно насытить кожу кислородом и улучшить ее обменные процессы.
"Наносить термальную воду стоит поверх готового макияжа, распылить – подождать пару минут – промокнуть салфеткой. Не подносите баллончик ближе 10-15 см, иначе макияж может поплыть. Достаточно пару раз сбрызнуть лицо термальной водой, и вмиг появляется свежесть", – поведала эксперт.