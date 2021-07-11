В Грузии проходят массовые протесты (видео)

В Грузии на фоне столкновений с полицией 11 июля начался протестный митинг оппозиции, организованный после смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, которого избили противники ЛГБТ-сообщества. Нынешняя акция прошла под офисом партии власти "Грузинская мечта" в Тбилиси, сообщает Обозреватель.

Больше всего протестующие выкрикивали лозунги об отставке правительства. Об этом пишет издание "Новости Грузия"﻿.

Примечательно, что символом акции стала кровь – многие участники пришли на площадь возле парламента в залитой красной краской одежде. Это было сделано в знак солидарности с журналистами, более полсотни которых пострадали во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Митинг в Тбилиси

Из-за акции в городе перекрыли проспект Руставели. Туда были мобилизованы силы полиции. Часть правоохранителей расположилась перед христианским крестом, который недавно установили здесь противники ЛГБТ – как символ защиты традиционных ценностей.

Акция прошла под офисом партии власти "Грузинская мечта"

Отмечается, что митинг прежде всего организовали в ответ на смерть Лексо Лашкарава. Параллельно с заседанием членов парламентского большинства возле офиса "Грузинской мечты" начали собираться члены различных общественных движений и политпартий. Они, в частности, выразили убеждение, что именно власти должны понести ответственность за события 5 июля, когда пострадали десятки журналистов.

Участники митинга требовали отставки грузинского правительства

Среди участников акции были председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Лела" Мамука Хазарадзе, основательница движения "Дроа" Елена Хоштария и другие. Они настаивали на встрече с представителями властями, главным же требованием собравшихся была отставка правительства.

Ситуация на месте обострилась, когда демонстранты пытались оставить на стенах протестные граффити – надписи красной краской. Одновременно несколько политиков требовали запустить их в офис. За этим последовало противостояние с полицией. Во время напряженности несколько человек были выведены с территории.

Погибший оператор Лексо Лашкарава

Ранее МВД Грузии также распространило заявление, призвав участников протеста не выходить за рамки закона о свободе собраний, а организаторов – не допускать призывов к насилию.

К вечеру 11 июля ситуация возле офиса "Грузинской мечты" была спокойной. На месте оставались до десяти митингующих. Одновременно оппозиционные политики и общественные активисты подготовились к протесту возле парламента Грузии. Он начался в 18:00 под слоганом "Система убивает! Выходи ради жизни!"

По данным Грузия Online﻿, возле "Грузинской мечты" были задержаны несколько человек. Их якобы вывезли на полицейских авто после того, как они сначала попытались войти в офис, а потом облить дом красной краской.