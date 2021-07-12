Топ-5 самых продаваемых новых автомобилей в Украине

С января по июнь 48 000 новых автомобилей прошли регистрацию на украинском рынке. Общая сумма транспортных средств достигла $1,5 млрд, что на 23% превышает показатели за первое полугодие 2020-го, сообщает UBR.

Одновременно львиная доля среди покупок новых авто пришлась на внедорожники и кроссоверы – 75% от общего количества. При этом дизельными двигателями были оборудованы 27% машин.

Больше всего новых авто зарегистрировали жители столицы, купив в салонах 19 500 единиц. Обошлись такие покупки суммарно более чем в $640 млн.

Что касается предпочтений граждан в этом сегменте, то лидерство досталось Toyota – 7000 машин на сумму $250 млн.

Среди моделей пятерка самых популярных выглядит таким образом:

Toyota RAV4 – 3133 ед., или 6% продаж. Kia Sportage – 2767 ед . Renault Duster – 2434 ед. Renault Sandero – 1516 ед. Nissan Qashqai – 1356 ед.

К тому же среди всех зарегистрированных авто были и автомобили премиум-сегмента. В частности, украинцы купили 6 машин Rolls-Royce. Стоимость одного такого автомобиля стартует от $500 тыс.

Кроме того, граждане обзавелись 9 единицами Bentley Continental GT с ценой от $500 тыс. за одну машину. Также было 5 регистраций Bentley Flying Spur от $270 тыс. Один гражданин купил Aston Martin DB11, стоимость которого также стартует от $270 тыс.

Напомним, в июне украинцы потратили на покупку новых машин $275 млн. Это всего на $5 млн больше, чем в мае. Средняя стоимость машины из салона составила $31 250 без учета дополнительного оборудования.