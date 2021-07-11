В Чернигов съехались украинцы ради вакцины Pfizer

В Чернигове более сотни человек выстроились в очередь, чтобы прививаться вакциной Pfizer, сообщает УНИАН.

Как передает корреспондент, перед открытием пункта вакцинации в ТРЦ Hollywood выстроилась очередь из более сотни людей. Вакцинироваться в Чернигов также приезжают киевляне и жители области.

Как сообщила депутат городского совета, бренд-амбасадорка ТРЦ Hollywood Марина Рейко, сейчас рассматривается возможность открытия постоянного пункта вакцинации в ТРЦ и организации записи онлайн.

Массовая вакцинация Pfizer стартовала вчера в двух ТРЦ. Перед этим работал пункт прививки в помещении райсовета, где использовалась вакцина CoronaVac.

В течение дня 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 вакциной Pfizer-в ЦУМ "Чернигов", и всего 194 человека пришло вакцинироваться в Деснянский районный совет вакциной CoronaVac.