Украинская чемпионка впервые полностью обнажилась
Украинская чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) Юлия Мишура показала, как должна выглядеть идеальная фитоняшка, сообщает Обозреватель.
30-летняя киевлянка впервые снялась полностью без одежды, продемонстрировав всем поклонникам в Instagram безупречное тело.
В кадре загорелая и подтянутая украинка лишь слегка прикрывается полотенцем, позволяя своим подписчикам оценить роскошную фигуру с невероятными изгибами.
Отметим, что до этого фитоняшка радовала своих друзей снимками топлес, но но полностью обнажиться смущалась.
Напомним, что в начале года Юлия стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.
Отметим, что это не первая обнаженная съемка нашей соотечественницы. На карантине Юля устроила день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать.