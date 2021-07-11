Украинская чемпионка впервые полностью обнажилась

Украинская чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) Юлия Мишура показала, как должна выглядеть идеальная фитоняшка, сообщает Обозреватель.

30-летняя киевлянка впервые снялась полностью без одежды, продемонстрировав всем поклонникам в Instagram﻿ безупречное тело.

В кадре загорелая и подтянутая украинка лишь слегка прикрывается полотенцем, позволяя своим подписчикам оценить роскошную фигуру с невероятными изгибами.

Юлия Мишура снялась обнаженной. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура продемонстрировала невероятные формы. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Отметим, что до этого фитоняшка радовала своих друзей снимками топлес, но но полностью обнажиться смущалась.

Юлия Мишура топлес. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура на пляже. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура загорает. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура продемонстрировала впечатляющие формы. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура отпраздновала свое 30-летие. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура без одежды. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура в расстегнутых джинсах. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура в кровати. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура на берегу бассейна. Источник: Instagram Юлии Мишуры

Юлия Мишура. Источник: Instagram спортсменки

Напомним, что в начале года Юлия стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Отметим, что это не первая обнаженная съемка нашей соотечественницы. На карантине Юля устроила день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать.