Дорофеева засветила идеальный пресс и стройные ножки

Надя Дорофеева может похвастаться точеной фигурой, которую выгодно демонстрирует в купальниках и стильных нарядах. Певица примерила соблазнительный летний лук и покорила стройными формами, сообщает РБК-Украина.

Эффектные фото в мини артистка опубликовала в Instagram. Надя позировала на камеру в трендовом костюме из топа и мини-юбки бежевого цвета с мелким принтом. Актуальный летний образ она дополнила белыми кедами. Наряд еще больше подчеркнул точеную фигуру исполнительницы, а особенно ее идеальный пресс и длинные стройные ноги.