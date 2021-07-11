В Украине объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 11 июля, на западе Украины ожидаются значительные дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует пресс-центр﻿ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"До конца суток 11 июля на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди" , - говорится в сообщении.

Также до конца дня в южной части и карпатском регионе, днем 12 июня в южных, центральных областях, в Прикарпатье и Закарпатье ожидаются грозы. При этом в отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с.