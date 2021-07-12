Госсистема оценки дает сбой при обработке дорогой недвижимости

Новый электронный сервис оценки объектов недвижимости, внедренный Фондом государственного имущества (ФГИ), начали активно тестировать риелторы и оценщики. Об этом заявил генеральный директор компании "Увекон" и заслуженный эксперт-оценщик Украинского общества оценщиков Владимир Шалаев, сообщает UBR.

По его словам, пока рано давать оценку работе системе.

"Но уже сейчас можно сказать, что в сегменте оценки типовых квартир в крупных городах качество работы сервиса более-менее удовлетворительно. Средние расхождения автоматизированной оценки ФГИ с рыночной стоимостью именно типовых квартир в таких случаях, в основном, не превышают допустимый порог в 15-20%. Такой процент вполне допустим и на данном этапе не является критичным" , – отметил он.

По его словам, существенные расхождения в цене можно наблюдать при оценке ряда жилищных объектов – более дорогих, нетипичных или эксклюзивных, элитных, а также находящихся в малых населенных пунктах.

Наблюдатели констатировали, что система в меньшей степени учитывает такие важные показатели, как качество ремонта (в том числе и дизайнерского), фактор видовой квартиры, качество мебели, сантехники и пр.

"А также дает сбои при малом количестве аналогов" , – подчеркнул Владимир Шалаев.

По его словам, при автоматизированной оценке недвижимости "вообще говорить о высокой вероятности попадания в рыночную стоимость дорогих, нетипичных объектов не стоит". Несмотря на развитие IT-технологий, программа не сможет учесть все факторы, влияющие на цену объекта.

"Мы говорим о том, что для нетипичных жилых объектов эффективнее всего использовать полуавтоматизированную систему, где ведущая роль остается за независимым оценщиком. То есть, "машина" пока не в состоянии полностью заменить человека" , – уверен гендиректор "Увекона".

По его прогнозам, из-за появления нового модуля вряд ли на рынке оценки произойдет перераспределение сил в пользу автоматизированных систем. Электронные системы являются по большей части вспомогательными, нежели основными, подчеркнул Владимир Шалаев.