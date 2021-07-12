Госсистема оценки дает сбой при обработке дорогой недвижимости

Госсистема оценки дает сбой при обработке дорогой недвижимости

Новый электронный сервис оценки объектов недвижимости, внедренный Фондом государственного имущества (ФГИ), начали активно тестировать риелторы и оценщики. Об этом заявил генеральный директор компании "Увекон" и заслуженный эксперт-оценщик Украинского общества оценщиков Владимир Шалаев, сообщает UBR.

По его словам, пока рано давать оценку работе системе.

"Но уже сейчас можно сказать, что в сегменте оценки типовых квартир в крупных городах качество работы сервиса более-менее удовлетворительно. Средние расхождения автоматизированной оценки ФГИ с рыночной стоимостью именно типовых квартир в таких случаях, в основном, не превышают допустимый порог в 15-20%. Такой процент вполне допустим и на данном этапе не является критичным", – отметил он.

По его словам, существенные расхождения в цене можно наблюдать при оценке ряда жилищных объектов – более дорогих, нетипичных или эксклюзивных, элитных, а также находящихся в малых населенных пунктах.

Наблюдатели констатировали, что система в меньшей степени учитывает такие важные показатели, как качество ремонта (в том числе и дизайнерского), фактор видовой квартиры, качество мебели, сантехники и пр.

"А также дает сбои при малом количестве аналогов", – подчеркнул Владимир Шалаев.

По его словам, при автоматизированной оценке недвижимости "вообще говорить о высокой вероятности попадания в рыночную стоимость дорогих, нетипичных объектов не стоит". Несмотря на развитие IT-технологий, программа не сможет учесть все факторы, влияющие на цену объекта.

"Мы говорим о том, что для нетипичных жилых объектов эффективнее всего использовать полуавтоматизированную систему, где ведущая роль остается за независимым оценщиком. То есть, "машина" пока не в состоянии полностью заменить человека", – уверен гендиректор "Увекона".

По его прогнозам, из-за появления нового модуля вряд ли на рынке оценки произойдет перераспределение сил в пользу автоматизированных систем. Электронные системы являются по большей части вспомогательными, нежели основными, подчеркнул Владимир Шалаев.

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