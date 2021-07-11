В Индии устроили масштабную распродажу женщин

Десятки мусульманских женщин в Индии на прошлой неделе узнали, что их выставили на продажу в сети интернет. Речь идет о вебсайте и мобильном приложение Sulli Deals, где использовали общедоступные фотографии представительниц прекрасного пола и создали их профили с пометкой "соглашение дня", сообщает Обозреватель.

Пилот коммерческих авиалиний Хана Хан, чье имя оказалось в таком в списке, отметила, что ей об этом рассказал друг в Twitter: главная страница сайта содержала фото неизвестной женщины, а на последующих она увидела фотографии подруг и свою. Информация о такой распродаже всколыхнула общественность, в стране разгорелся скандал, передает ВВС﻿.

"Я насчитала 83 имени. Возможно, больше. Они взяли мою фотографию с Twitter и мой никнейм. Это приложение работало 20 дней, и мы даже не знали о нем. У меня по спине побежали мурашки" , – поделилась Хан.

Хана Хан. Источник: Twitter Hana Mohsin Khan

Отмечается, якобы пользователям приложение предлагало шанс купить "Sulli" (такой унизительный жаргонный термин часто используют праве индуистские тролли относительно мусульманских женщин).

В то же время подчеркивается, что настоящего аукциона там не было, а программа имела целью просто унизить мусульманок.

Хана Хан стала жертвой мошенников якобы из-за ее религии. Источник: Twitter Hana Mohsin Khan

По словам Хан, она стала жертвой таких мошеннических действий именно из-за религии.

"Я мусульманка, которую видели и слышали. Они хотят, чтобы мы замолчали" , – призналась она.

Известно, что GitHub – веб-платформа, на которой размещался приложение с открытым исходным кодом, – быстро закрыла его после жалоб.

"Мы приостановили действия учетных записей пользователей после расследования сообщений о такой деятельности, которая нарушает нашу политику" , – объяснили там.

Пилот коммерческих авиалиний обратилась в полицию. Источник: Twitter Hana Mohsin Khan

Однако женщины подчеркнули, что все равно чувствуют себя обиженными. Все те, чьи фото были в приложении – активные мусульманки, в частности журналисты, активисты, художники и исследователи. Некоторые из них удалили свои аккаунты в соцсетях, а многие другие заявили, что боятся дальнейших притязаний.

Хана Хан обратилась в полицию. Источник: Twitter Hana Mohsin Khan

Но несколько женщин, чьи данные обнародовали в приложении, решили разоблачить "извращенцев" в соцсетях и пообещали бороться. Они создали в WhatsApp группу поддержки, тогда как остальные, в том числе Хана Хан, подали жалобы в полицию.

Против травли высказались также известные граждане, активисты и лидеры в Индии. В правоохранительных органах заверили, что начали расследование, но отказалась сообщить, кто может стоять за приложением.