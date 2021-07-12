Отопление подорожает: кто будет платить по 4 тыс. грн в месяц

В Киеве и других городах Украины отопление и горячая вода могут подорожать на 30-40% уже с 1 октября. В некоторых регионах тарифы вырастут еще больше. К примеру, в Черновцах, где был самый низкий тариф на отопление по стране, стоимость увеличится аж на 70%, сообщает Обозреватель.

Как устанавливают тарифы?

Тариф на отопление рассчитывается по одной и той же методологии для разных предприятий, так же и с горячей водой. Среди основных составляющих тарифа:

заработная плата сотрудников;

налоги;

затраты на текущий и капитальный ремонт;

электроэнергия;

холодная вода;

газ.

Ключевой составляющей тарифа является именно цена на газ. По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, она составляет 60-80% стоимости тепла и воды, в зависимости от предприятия и оборудования.

Структура тарифа на отопление. Источник: kte.kmda.gov.ua

Почему дорожает отопление и горячая вода?

В последнее время в связи с вступлением в силу изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах", а также из-за коронакризиса рост коммунальных тарифов был фактически заморожен.

"Для многих предприятий два года тарифы не пересматривались, – говорит Гарник. – При этом росли минимальные зарплаты, стоимость электроэнергии – все эти составляющие в тарифе не учтены".

Кроме того, с 20 мая Кабинет министров отменил специальные обязательства (ПСО) для НАК "Нафтогаз" продавать природный газ производителям тепловой энергии по фиксированной цене. Если ранее, по словам Гарника, в тариф была заложена цена около 4 грн за кубометр газа, то теперь в условиях рынка "Нафтогаз" установил цену для тепловиков на уровне 7,42 грн за кубометр.

Но и это еще не все. К стоимости газа в тарифе добавился новый пункт – распределение. Его цена также за последний год выросла в несколько раз и фактически не учтена.

"Если раньше распределение стоило 60 копеек, а сейчас 2-2,5 грн – это повлияет на тариф. Потому к стоимости газа мы добавляем еще услуги по распределению" , – говорит Гарник.

Учитывая эти факторы, рост тарифов был неизбежен. Ведь если предприятия будут работать себе в убыток, то буквально через месяц они прекратят предоставлять услуги.

Сколько будем платить зимой?

Для каждого предприятия рост тарифа будет индивидуальным, ведь у всех разные затраты. На этот момент далеко не все теплокоммунэнерго подписали договор на поставки газа с "Нафтогазом", потому у них еще нет конечной цены ресурса и они не могут сформировать тариф.

"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2-3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%, – рассказывает глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. – Это касается многих городов на западе Украины, где поддерживалась достаточно низкая цена на горячую воду и теплоснабжение".

В частности, в Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%. В Киеве, по мнению Попенко, отопление может подорожать больше, чем заявлено, – до 45%. Если взять центральную Украину, к примеру, Кременчуг, то там тариф готовятся увеличить на 53%.

Попенко подсчитал, что с нового отопительного сезона в тех городах, которые заявили о росте тарифов, домохозяйства будут в среднем платить за отопление 50-55 грн с квадрата отапливаемой площади.

Согласно статистике UTG, средняя площадь однокомнатной квартиры – 40 кв. м. Соответственно:

отопление для "однушки" в среднем будет стоить как минимум 2 000 грн;

для двухкомнатной (63 кв. м) – 3 150 грн;

для трехкомнатной (80 кв. м) – 4 000 грн.

"Вполне возможно, что в малых городах, где не будет когенерации (совместная генерация электроэнергии и тепла. – Ред.), где нет денег в бюджете на покрытие расходов, ситуация будет намного хуже. Это, к примеру, такие проблемные города, как тот же Светловодск" , – добавляет Попенко.

Можно ли избежать подорожания?

Исходя из государственной политики, рост цен на тепло и горячую воду – закономерное явление. Но объективно для большинства украинцев эти тарифы просто неподъемные.

Ранее ценовую разницу компенсировали на местах. В прошлом отопительном сезоне Ассоциация городов Украины и органы местного самоуправления заключили меморандум с правительством. Согласно ему, местная власть обязывалась не поднимать тарифы, а правительство должно было решить проблему с долгами на рынке теплоснабжения.

"Отопительный сезон 2020-2021 годов "вытащили" благодаря ресурсам местного самоуправления, – рассказывает Гарник. – Они с собственных бюджетов дотировали предприятия, чтобы те прошли отопительный сезон, а у населения не было дополнительных расходов. Меморандум мы и органы местного самоуправления выполнили, а государство – нет".

Сейчас тепловики опять получают дотации из местных бюджетов, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Еще одну зиму компенсировать расходы предприятий теплоснабжения местные власти не готовы. Эксперты сходятся во мнении, что на данный момент повлиять на ситуацию с тарифами может только государство. Уменьшить стоимость отопления для населения можно лишь в том случае, если центральная власть снова вмешается и начнет регулировать цены на газ и его доставку для тепловиков.

"Выходом может быть введение годовой или трехгодовой цены с более привлекательными условиями договора, – заявляет координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко. – Это возможно, если "Укргаздобыча" будет напрямую продавать газ теплокоммунэнерго на бирже по специфической цене. Таким образом удастся несколько удешевить стоимость отопления. Но это не совсем рыночный механизм и не совсем правильное решение в долгосрочной перспективе".

Выводы: