12 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники
В Австралии - День аборигенов, в США - День «Ешь свое желе», День пирога с пеканом, День простоты, в Дании, Норвегии - День фьорда, в Индии - Праздник колесниц «Ратха Ятра», в Кирибати - День независимости, в Северной Ирландии - День битвы на реке Бойн, День оранжистов, в Мексике - День адвоката, сообщает УНИАН.
Памятные даты 12 июля, годовщины и события
В 1931 году во Франции был установлен памятник мушкетёру Д’Артаньяну.
12 июля 1933 года Конгресс США ввел такое значение, как МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Тогда он составил 33 цента в час.
В 1962 году в Лондоне состоялся первый концерт группы «Rolling Stones».
В 2003 году в Калифорнии суд обязал тайванскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого. Это - беспрецедентная сумма компенсации продовольственной компанией вреда от своей деятельности.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 12 июля чтит память двух апостолов - Петра и Павла. В старину к этому дню готовились, как к большому празднику: убирались в домах, украшали комнаты, чистили двор.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя тяжело физически работать, заниматься садом или огородом. Также нельзя стирать, гладить, шить. На купание запрета нет. Не стоит ругаться и желать зла другим - все вернется сторицей. Нет запрета на семейные застолья, особенно на природе. Рекомендуется отказаться от интимной близости, венчания и крещения детей. Есть поверья, что сегодня нельзя давать в долг и брать самому.
Приметы на 12 июля
- Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Дождь - будет мокрый сенокос;
- Дважды пошел дождь – к богатому урожаю;
- Кукушка кукует - лето будет долгим, а зима наступит нескоро;
- Листья с деревьев начинают опадать - скоро наступит осень.
Именины 12 июля
Именины у Павла, Петра, Неофита и Григория