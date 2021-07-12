"Налог на Google": во сколько обойдется новый интернет-сбор

Парламент принял, а президент подписал закон о налогообложении международных интернет-компаний, который СМИ сразу окрестили "налогом на Google". Однако в действительности речь идет о значительно более широком перечне компаний – начиная от YouTube и заканчивая Twitter и Facebook, сообщает Сегодня.

Не ляжет ли данный налог на плечи рядовых украинцев и готовы ли они платить больше за онлайн-услуги?

Электронные услуги фактически приравняли к таким товарам, как хлеб, молоко или колбаса. Ставка НДС у нас, как известно, 20% – со следующего года такой же налог Украина обяжет платить интернет-компании, которые предоставляют платные сервисы в нашей стране и имеют более миллиона гривен выручки в год.

Этот сбор должны будут платить популярные соцсети, поставщики развлекательного контента по подписке, сервисы регистрации сайтов, производители программного обеспечения и т. д.

Украинцы настороженно обсуждают нововведение, многие боятся, что это ударит по ним – якобы из-за этого Google может прекратить предоставлять свои услуги в Украине или сделает свой сервис платным.

Кто заплатит "за Google"

На здании нет ни вывески, ничего. Но по документам общество Google должен быть именно по этому адресу на Подоле, там корреспондент пытается пообщаться с сотрудницей офиса.

"Мы разыскиваем офис "Гугл", он юридически зарегистрирован по этому адресу. – Ну, у них все на сайте написано. – То есть, они здесь находятся? – Ну, вроде, да. Никого нет, поэтому связывайтесь по телефону, через почту. Вся информация у них" , – все, чего удалось добиться.

А по телефону в комментарии отказали. В ООО "Гугл" заказывают рекламу юридические лица, поэтому оно и так платит налоги в Украине. Зато обычные пользователи и физические лица-предприниматели рассчитываются за услуги собственными карточками: и эти деньги уходят за границу, в том числе в Ирландию. Теперь с каждой такой операции Украина хочет иметь 20% НДС.

Так придется ли платить больше украинцам?

"Например, женщина-парикмахер или женщина, выполняющая заказы на маникюр и гель-лак. У нее есть сто долларов – она может рекламировать свои услуги на свой район. И это действительно будет эффективной рекламой – то для нее появятся эти дополнительные 20%. Кто-то переложит на потребителя" , – объясняет Анастасия Байдаченко, директор" Бюро интерактивной рекламы Украины".

То есть если прическа или маникюр у вашего мастера немного подорожает, причиной может быть тот же "налог на Coogle".

А что будет с платными сервисами? Налоговый консультант Александра Томашевская недавно начала смотреть видео на YouTube без рекламы. Чтобы активизировать эту функцию, нужно указать банковскую карточку. Пользовательница не исключает, что с налогом вскоре цена возрастет на 20%.

"Ваши 5 долларов спишутся за границу. Будет 6 долларов, включая НДС, – 27 гривен разницы. Украинский бюджет – если свести все эти данные воедино, то должна быть значительная сумма. Но налоги всегда ложатся на конечного потребителя всех товаров, услуг и так далее" , – говорит консультантка Киевского центра поддержки и развития бизнеса.

Ожидается, что только от налога на рекламу бюджет пополнится на 3 миллиарда гривен. А еще существуют мобильные приложения, программное обеспечение, платный развлекательный контент, учебные курсы вне образовательной программой – все эти электронные услуги тоже могут подорожать. Насколько существенно – будет зависеть от самих компаний.

"Некоторые сервисы даже с этим налогом останутся с такой же ценой для украинцев, как была. Этот закон не трогает ничего, что было бесплатным. Например, для пользователей Facebook, для пользователей Twitter, Google, Instagram, других платформ все останется как было – бесплатным" , – утверждает Александр Борняков, замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Стремительного роста стоимости рекламы опрошенные нами эксперты также не прогнозируют. К тому же, не во всех странах подорожание произошло пропорционально налоговой нагрузке.

"На самом деле речь идет о небольших бюджеты. Например, человек тратил 100 долларов в месяц, а будет 120. Это не очень существенная разница" , – говорит Анастасия Байдаченко

Для удобства нерезидентам создадут электронный кабинет на английском и позволят платить в иностранной валюте.

Интернет-гиганты не против?

Еще одна цель закона – побудить компании открывать свои представительства в Украине и вести здесь коммерческую деятельность. В Министерстве говорят, что советовались с интернет-гигантами.

"Тот же Google – он переводит расчеты с клиентами на украинскую компанию. Netflix подтвердил, что они так платят в десяти других странах, то есть для них это не является каким-то там сюрпризом. Мы знаем, что Amazon к нам приходит тоже" , – говорит Александр Борняков.

Понятно, что новые налоги никого не радуют, однако это практика развитых стран, когда НДС остается в государстве. Правда, по размеру ставки Украина опередила Европу: там цифровой сбор в среднем 3-7%.