Курс валют Нацбанка на 12 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 11 июля, вырос на 4 коп до 27.32 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 32.41 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 5 коп до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 26 коп до 37.79 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 29.86 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 2 коп до 7.12 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.323400
|EUR
|Евро
|32.405600
|RUB
|Рубль
|0.368160
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.793700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.863300
|PLN
|Польский злотый
|7.124700