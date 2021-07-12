Курс валют Нацбанка на 12 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 11 июля, вырос на 4 коп до 27.32 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 32.41 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 5 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 26 коп до 37.79 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.86 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 7.12 за 1 польский злотый.