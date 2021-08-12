Аллергия или плесень: какие опасности скрывает сушение одежды в квартире

Все мы пользуемся стиральной машинкой по крайней мере раз в неделю. Но где стоит вывешивать одежду после стирки, сообщает 24 Канал.

Почему не стоит сушить бельё в помещении

Влажность

Мокрое бельё может повышать влажность в помещении до 30%. Это приведет к созданию идеальной среды для размножения токсичных грибов, которые способны выделять споры. Такие микробы могут вызвать аллергическую реакцию у людей.

Грибы и споры

Грибы и споры размножаются во влажной среде, и обычно их невозможно увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы внезапно почувствовали сильную аллергическую реакцию, причиной этого может быть мокрая одежда дома. К тому же у людей, больных астмой, есть большая чувствительность к грибам и спорам, что может спровоцировать обострение симптомов заболевания. Эти бактерии также способны негативно влиять на кожу.

Аллергическая реакция

Плесень и споры в доме могут вызвать очень сильную аллергическую реакцию. Хотя сначала обычный насморк не кажется таким вредным, но в будущем могут появиться и другие симптомы, например:

кашель,

чихание;

сыпь;

головная боль;

усталость;

раздражение соединительной ткани;

астма.

Поэтому, если у вас есть возможность сушить одежду на балконе или во дворе, воспользуйтесь ею обязательно. Если необходимо высушить бельё в помещении, оставляйте его в той комнате, которая хорошо проветривается. Например, поставьте стойку для белья в ванной с открытыми окнами и включенным вентилятором.