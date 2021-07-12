Лучшая результативность, рекорды Италии и история для Украины: итоги Евро-2020

В ночь на 12 июля завершился 16-й чемпионат Европы по футболу. Новым королем европейского континента стала Италия, сообщает РБК-Украина.

Золотая скуадра

В финале с небольшим преимуществом фаворитом была Англия. Однако сборная Италия, которая показывала на протяжении всего турнира почти идеальный футбол, смогла сравнять счет в финале после пропущенного быстрого гола и вырвать победу в серии последматчевых пенальти.

Этот титул стал для Италии вторым в истории - первый триумф на ЧЕ был еще в 1968-м году.

При этом итальянцы стали первой в истории сборной, которая смогла выиграть две серии пенальти на Евро подряд - также "скуадра адзурра" переиграла по "точкам" Испанию.

Также итальянцы продлили свою рекордную победную серию цикла чемпионата Европы до 16 поединков (учитывая матчи отбора).

Главный неудачник турнира

Пожалуй, самое неудачное выступление на турнире было у сборной Турции. Турки не просто проиграли все три матча группового раунда и заслуженно заняли последнее место группы A, так еще и имеют худшую среди всех команд разницу забитых пропущенных 1:8 (-7). Это хуже даже чем у Северной Македонии, для которой это Евро является дебютным - 2:8 (-6).

Открытие Евро

На групповом этапе главной "золушкой" Евро смело можно назвать сборную Венгрию. Да, наши соседи из группы так и не вышли, заняв последнее место. Но играли в группе смерти с Португалией, Францией и Германией, и с двумя последними сборными сыграли вничью. При этом с немцами и вовсе дважды выигрывали по ходу встречи и имели все шансы выйти в плей-офф как раз вместо "бундестим".

Помимо Венгрии любимчиками многих болельщиков стала Дания. Хоть датчане и занимают 10-ю строчку в рейтинге лучших сборных мира ФИФА, но все же в список топов они не очень-то и входят на фоне Италии, Англии или Испании. Любви к датской сборной добавил и кошмарный эпизод на старте Евро, когда у одного из главных звезд команды Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце. Тогда все партнеры окружили Эриксена и закрывали его от глаз как камер, так и болельщиков. К слову, с Кристианом сейчас все хорошо - его сердце удалось запустить на поле, а после ему внедрили внутренний кардиостимулятор.

"Желто-синяя" история

Для Украины это Евро стало историческим. Впервые "желто-синие" вышли в плей-офф чемпионатов Европы. Правда, сделали это не сказать, что уверенно. Лишь попав в четверку лучших третьих мест (всего было шесть групп). В итоге после такого выхода Украина получила гору критики, во многом, из-за провального матча с Австрией, где решалась судьба второго места.

Однако в 1/8 финала украинцы получили самого предпочтительного противника из всех возможных, хоть и вышли лишь из третьего места. В итоге Украина в сложном матче смогла пройти Швецию, забив самый поздний гол в истории Евро - Артем Довбык принес победу "желто-синим" аж на 121-й минуте (2:1).

Таким образом Украина повторила рекордное достижение для больших турниров, пробившись в четвертьфинал. Хотя там абсолютно без шансов разгромно уступила Англии 0:4.

По итогу вопросов к результату "желто-синих" быть не может. Но вопросы относительно качества показанного футбола остаются. Ведь, по сути, украинцы провели отличный один тайм против Северной Македонии, а также часть матча против Швеции. В остальных поединках качество футбола оставляет желать лучшего.

Также стоит отметить, что Украина ни разу на чемпионатах Европы не сыграла на ноль, пропустив во всех 11-ти матчах.

Сверхрезультативность

Этот чемпионат Европы стал самым результативным в истории. За 51 сыгранный матч команды отметились 142 голами. В среднем команды забивали по 2,79 гола за матч, что также является рекордом.

Помимо этого 23 июня в четырех матчах команды отметились 18 результативными ударами, что стало рекордом для отдельного игрового дня в истории турниров. А спустя пять дней был установлен и рекорд результативности игрового дня в плей-офф - 14 голов в двух матчах.

Отдельно стоит упомянуть о свершениях португальца Криштиану Роналду. Он отметился пятью голами на этом Евро, доведя общее число результативных ударов на ЧЕ до 14 - побив рекорд француза Мишеля Платини, у которого 9 голов. Кроме этого Роналду стал единственным игроком, которые сыграл и забивал на пяти Евро подряд. Также голами на Евро португалец довел свою результативность за сборную до 109 голов. Это является повторением рекорда иранца Али Даеи по количеству голов за сборную.

Примечательно, что на этом турнире игроки отличись сразу 11-ю автоголами. Столько раз команды не забивали в собственные ворота за всю историю проведения турниров. За предыдущие 15 ЧЕ было забито лишь 9 автоголов.

Лучшие среди лучших

Лучшими по атаке были сборные Испании и Италии. Именно эти сборные имеют наибольшее количество забитых голов - по 13. Италия также имеет больше всех ударов по воротам - 128, а Испания лидер по владению - 66,8%, и проценту передач - 89,3%.

Лучшей защитной командой стала Англия, сыграв сразу 5 матчей на ноль.

Попала в топы и Украина. "Желто-синие" на пятом месте по отборам - 67 (лидером является Италия - 99), на шестом месте по возвратам владения - 213 (лидер Италия - 294), а также на пятом месте по сейвам - 15 (лидер Швейцария - 21).

Лучшим же бомбардиром турнира стали два игрока - Криштиану Роналду (Португалия) и Патрик Шик (Чехия), у которых по 5 голов.

Швейцарец Стивен Цубер является лучшим ассистентом турнира с четырьмя голевыми передачами.

Игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Итальянский кипер вытащил две подряд серии пенальти - в полуфинале и финале, и по сути принес чемпионство для "скундры адзурры". Это впервые, когда лучшим игроком Евро становится вратарь.