В Таиланде полностью вакцинированная женщина умерла от коронавируса

Таиландская медсестра, которая привилась двумя дозами китайской вакцины Sinovac, заразилась коронавирусом и умерла от инфекции, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что 30-летняя медсестра получила обе дозы китайской вакцины, но заразилась COVID-19 и уже через неделю после поставленного официально диагноза скончалась.

Известно, что медсестра работала с больными коронавирусом в палате интенсивной терапии. Девушка заразилась во время работы с пациентами. У нее мгновенно развились легочные осложнения.

"Были случаи, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от пациентов, однако до этого случая болезнь у них протекала в легкой форме, и никто из них не умирал от COVID-19" , - сказал глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха.

В итоге Хемачутха передал в минздрав Таиланда результаты своего исследования, которое было проведено совместно с коллегами из Национального института генной инженерии и биотехнологий. В нем идет речь о недостаточности иммунизации Sinovac в случае заражения штаммом "Дельта".

Теперь в Таиланде призвали иммунизировать медработников первого эшелона, которые полностью вакцинированы Sinovac, третьей, "бустерной" дозой другой вакцины. Это AstraZeneca или Pfizer.