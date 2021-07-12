Врачи перечислили признаки сердечного приступа

Медики призвали пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди возникла внезапно и усиливается, а затем распространяется на руки, спину, шею или челюсть. Еще одним симптомом сердечного приступа является одышка, сообщает Лента.Ру.

Если боль в груди не соответствует этим характеристикам, ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.

К другим симптомам инфаркта медики относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.

В феврале 2020 года кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии сообщили, что снизить риск сердечного приступа на 48 процентов может помочь дневной сон два раза в неделю. Так, у тех участников эксперимента, которые спали днем каждый день, риск сердечного приступа не снижался, а увеличивался. Те, кто устраивал дневной сон два раза в неделю, снизили тем самым риск сердечного приступа, причем продолжительность сна в их случае не имела решающего значения.