В BioNTech заявили о готовности разработать новую вакцину за 100 дней

Руководство немецкой биотехнологической компании BioNTech уверено, что может разработать вакцину от новых штаммов коронавируса за сто дней, сообщает ТАСС.

Об этом генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин и директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи заявили в интервью, опубликованном в понедельник газетой французских деловых кругов ECO.

"Мы располагаем доказавшими свою эффективность технологиями, которые позволяют нам создать новую вакцину за 100 дней, если в этом возникнет необходимость" , - сказал Шахин.

Как напомнил он, "чтобы такая вакцина была готова к применению, она должна пройти апробацию у регламентирующих инстанций и соответствующих государственных структур".

"Уже создана первая партия матричной РНК, предназначенная для того, чтобы протестировать вакцину, адаптированную к дельта-штамму" , – отметила Тюречи.

Для такой разработки специалистам хватило 2 недели. Клинические испытания новой вакцины должны начать в августе.