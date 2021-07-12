Врач назвал признаки опасной головной боли

Некоторые виды головной боли могут указывать на такие опасные заболевания, как аневризма сосудов головного мозга и опухоль мозга, сообщает Российская газета.

Как пояснил известный врач Александр Мясников тревожным признаком является ощущение "буквально взрывающейся головы".

Также не следует игнорировать боль, усиливающуюся при кашле или перемене положения тела. Эксперт подчеркнул, что от аневризмы можно умереть. Похожие симптомы могут проявляться и при опухоли головного мозга.

При этом Александр Мясников отметил, что от головной боли при мигрени страдает каждый десятый человек. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.