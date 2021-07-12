Погода на 12 июля: жара и возможные дожди с грозами

Сегодня, в понедельник, 12 июля, в Украине будет по прежнему жарко, но в некоторых регионах ожидаются дожди и даже с грозами.﻿ Об этом ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра, сообщает Страна.ua.

Так, на западе Украины будет дождливая погода﻿ на Волыни, а на остальной части региона будет сухо. Температура будет от +29 до +32 днем, а ночью около +15...+18 по Цельсию.

На севере Украины будет дождливо и с грозами. На улице ожидается днем +31...+33 градуса, ночью будет до +20 градусов.

Похожая картина будет и в центральной части страны +29... +31 днем будут сглажены грозой и дождями. Ночью столбик термометра покажет от +18 до +20 по Цельсию.

На юге сегодня днем будет от +29 в Крыму до +30 в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Ночью на юге от +19 до +23.

Без осадков частично будет на востоке Украины - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там воздух прогреется вплоть до +33, а ночью будет посвежее: от +19 до +21.