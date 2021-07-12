Принудительная продажа спорной части квартиры: позиция ВС

Прекращение права на долю в совместном имуществе путем его продажи является фактическим принуждением лица к отчуждению собственности, сообщает ЛигаБизнес.

Соответствующее положение содержится в постановлении КГС ВС от 2 июня 2021 года по делу № 569/10336/18.

Обстоятельства дела

Обращаясь в суд с этим иском, лица на основании статьи 365 ГК просили прекратить их право собственности и право собственности ответчика на 1/3 доли каждой из них в общей частичной собственности на квартиру путем продажи частей квартиры на публичных исполнительных торгах с выплатой каждой из сторон по 1/3 части суммы, вырученной по продаже квартиры. В обоснование оснований иска ссылались на то, что между совладельцами сложились недружественные отношения, в спорной квартире без их согласия проживает семья ответчика, которая препятствует им в пользовании совместным имуществом, а они хотят реализовать свое право на распоряжение имуществом путем его отчуждения. Прекращение права собственности ответчика на долю в спорной квартире не нанесет существенного вреда его интересам, как совладельцу квартиры, и членам его семьи, поскольку ответчик на праве общей частичной собственности имеет другую квартиру, в которой фактически проживает и в которой зарегистрированы члены его семьи. Считали, что ответчиком нарушается их право на распоряжение собственностью.

Позиция ВС

В части первой статье 356 ГК определено, что собственность двух или больше лиц с определением частей каждого из них в праве собственности является общей частичной собственностью.

Частями первой-третьей статье 358 ГК предусмотрено, что право общей частичной собственности осуществляется совладельцами по их согласию. Совладельцы могут договориться о порядке владения и пользования имуществом, которое является их общей частичной собственностью. Каждый из совладельцев имеет право на предоставление ему во владение и пользование той части совместного имущества в натуре, которая отвечает его части в праве общей частичной собственности. В случае невозможности этого он имеет право требовать от других совладельцев, которые владеют и пользуются совместным имуществом, соответствующей материальной компенсации.

Статьей 365 ГК определено, что право лица на долю в совместном имуществе может быть прекращено по решению суда на основании иска других совладельцев, если:

1) часть является незначительной и не может быть выделена в натуре;

2) вещь является неделимой;

3) общее владение и пользование имуществом является невозможным;

4) такое прекращение не нанесет существенного вреда интересам совладельца и членам его семьи.

Суд принимает решение о прекращении права лица на долю в совместном имуществе при условии предварительного внесения истцом стоимости этой части на депозитный счет суда.

ВС указывает, что удовлетворяя иск истцов, суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, не учел, что истцами избран ненадлежащий способ защиты их прав, поскольку прекращение права ответчика на долю в общем имуществе путем продажи квартиры на публичных торгах является фактическим принуждением ответчика на отчуждение принадлежащего ему имущества, что противоречит нормам Конституции.

Следовательно, прекращение права на доли в совместном имуществе путем продажи квартиры на публичных торгах не является эффективным способом защиты. Ссылка истцов на то, что ответчик препятствует им в пользовании квартирой, а они имеют желание реализовать свое право на жилье и получить возможность распоряжаться своими частями, не имеет правового значения для решения спора, поскольку эти обстоятельства не являются основанием для защиты прав истцов в избранный ими способ, а могут быть предпосылкой для заявления негаторного иска.