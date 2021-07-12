Предварительный и основной договор: нюансы купли-продажи имущества

Договор купли-продажи - хорошо знакомое для большинства участников гражданских правоотношений соглашение, благодаря которому имущество может перейти в собственность от одного лица к другому, сообщает ЮрЛига.

Иногда подписанию основного договора предшествует заключение предварительного, то есть своеобразной гарантии, что в будущем стороны обязательно подпишут главную договоренность, разъясняют специалисты Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы).

Потребность в предварительном договоре может возникнуть, если у сторон, или у кого-то одного, отсутствуют все необходимые документы для заключения основного договора (например при купле-продаже недвижимого имущества, находящегося на этапе строительства). Все его существенные условия, которые не установлены предварительным договором, согласовываются в порядке, установленном сторонами в предварительном договоре, если такой порядок не установлен актами гражданского законодательства.

Предварительный договор, также как и основной можно, а если предметом соглашения является недвижимость, то и необходимо удостоверять у нотариуса.