В Нигере десятки погибших в результате столкновения с боевиками

В африканской республике Нигер по меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений, которые возникли после нападения вооруженных боевиков на село близ границы с Мали, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что правительственные силы отразили нападение, убив при этом 40 боевиков.

Село Чома Бангу находится в регионе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо - районом, известным как "три границы", на который регулярно нападают радикальные исламские группировки.

С 2017 года в штате Тиллабери действует чрезвычайное положение.

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