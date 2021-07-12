Трамп упрекнул Байдена из-за американского оружия у Талибана

Войска США после прихода к власти президента Джо Байдена оставляют в Афганистане вооружение и оборудование на миллиарды долларов, которое попадает в руки радикального движения "Талибан", сообщает Страна.ua.

Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Далласе.

"Байден оставляет оборудование на миллиарды долларов. Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас "Талибан" устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор!" , - заявил Трамп.

Напомним, что США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. В преддверии полного вывода войск США и НАТО в Афганистане талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана.

Также 8 июля один из чиновников США сообщил, что вывод американских вооруженных сил из Афганистана практически завершен. Однако, сейчас Соединенные Штаты обеспокоены ростом насилия в Афганистане и наступлением "Талибан" в связи с выводом американских войск и контингента НАТО из региона.