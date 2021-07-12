В Крыму объявили штормовое предупреждение

В оккупированном Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ливни, грозы и шквалистый ветер, высока вероятность подтопления территории, сообщает Вести.

"Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду" , - говорится в сообщении оккупационного "главного управления МЧС РФ".

По словам спасателей, существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Крымчанам и туристам рекомендуют ограничить походы в горы, а любителям дикого отдыха с палаткой на пляже – изменить свои планы.