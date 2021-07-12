Биткоину предрекли обвал на 80%

Биткоин, который сейчас переживает не лучшие времена, вскоре может обвалиться еще сильнее – до 10-15 тысяч долларов – то есть, на 70-80%, по сравнению с нынешним уровнем, сообщает Сегодня.

Такой прогноз озвучил председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд в интервью CNBC. Аналитик в своих расчетах опирается на циклическую динамику курса криптовалюты.

"Глядя на историю криптовалют и судя по тому, на каком этапе мы сейчас находимся, речь, вероятно, идет об обвале. И обвал может означать падение на 70–80%, что соответствует где-то 10-15 тыс. долларов" , - считает Майнерд.

Поэтому аналитик уверен: сейчас не время покупать биткоин и держать его в портфеле.

Как известно, биткоин уже потерял около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 33-34 тыс. долларов. Падение, в частности, было спровоцировано китайскими регуляторами.

Утром 12 июля биткоин торгуется в районе 34,4 тыс. долларов.