Китай обвинил американский эсминец во вторжении

Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Тянь Цзюньли заявил, что Китай обвиняет американский эсминец Benfold во вторжении в свои территориальные воды, сообщает Лента.Ру.

По словам Тянь Цзюньли, американский военный корабль нарушил морские границы Китая и вошел в акваторию спорных Парасельских островов. Китайские военно-воздушные и военно-морские силы сопроводили эсминец и "вытеснили" его из акватории архипелага.

Военный заявил, что вооруженные силы США подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, нарушают международное право и покушаются на суверенитет и безопасность Китая.

"Мы решительно осуждаем и выступаем против этого и призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия и строго контролировать военно-морскую и военно-воздушную деятельность. В противном случае ответственность за все вытекающие из этого последствия будет нести американская сторона" , — подчеркнул Тянь Цзюньли.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.