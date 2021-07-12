Байден подписал указ, ограничивающий монополию техногигантов
Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, который направлен на пресечение антиконкурентной практики со стороны техногигантов, сфере труда и многих других секторах, сообщает Новое время.
В нем содержится ряд инициатив направленных не только на технокомпании, но и на здравоохранение, сельское хозяйство и банки.
"Капитализм без конкуренции - это не капитализм. Это эксплуатация", - отметил Байден.
Отмечается, что указ содержит 72 действия и рекомендации, и задействует более десятка федеральных агентств.
В частности, в документе говорится о таких инициативах:
- Призыв к Федеральной торговой комиссии (FTC) "оспорить предыдущие плохие слияния", которые были разрешены предыдущими администрациями;
- Поощрение Федеральной комиссии по связи к восстановлению правил "сетевого нейтралитета", которые были отменены при администрации Трампа;
- Призыв к FTC запретить ограничения на лицензирование профессий;
- Обращение к Комиссии по связи с просьбой запретить эксклюзивные сделки между арендодателями и провайдерами широкополосного доступа к интернету.
Также указ содержит ряд инициатив в сфере здравоохранения, и инициативу создания Совета по конкуренции Белого дома.