Армения продлевает до 20 декабря карантин из-за COVID-19

В Армении продлен режим карантина из-за пандемии коронавируса на шесть месяцев, до 20 декабря 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение правительство приняло в пятницу, сообщается на сайте исполнительного органа.

Карантин предусматривает особый режим въезда и выезда в страну, правила самоизоляции. За сутки в Армении выявляется около 4% заражений от общего количества тестируемых.

В стране вакцинированы чуть более 3% населения.