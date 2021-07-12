Чем эмоциональное выгорание опасно для здоровья: советы психологов

Во Всемирной организации здравоохранения его официально называют синдромом, который возникает вследствие хронического стресса на работе. Психологи советуют отдыхать, сообщает Сегодня.

ВОЗ считает, что эмоциональное выгорание – это профессиональное явление, которое влияет на состояние здоровья человека.

Как не сгореть на работе: симптомы эмоционального выгорания

Выходные прошли, а сил не прибавилось? Работа, которая приносила удовольствие, не радует. Много нагрузки и ответственности, ненормированный график, жесткие дедлайны, хроническое недосыпание. Все это, как снежный ком, накапливает стресс, усталость, раздражение. В результате, рассказывает семейный психолог Диана Сушко, человек просто говорит, что больше не может встать с постели и поехать на работу.

Психолог Наталья Ломоносова поясняет, что внутренне человек начинает ненавидеть своих начальников, коллег или процесс, который нужно делать.

Это все симптомы эмоционального выгорания. Оно, кстати, есть в Международной классификации болезней. Но не спешите на больничный.

Как украинцы реагируют на эмоциональное выгорание

Во Всемирной организации здравоохранения его официально называют синдромом, который возникает вследствие хронического стресса на работе. С такими жалобами в Европе и США к психологам обращается каждый третий работник. А в Украине – нет.

Какие есть последствия эмоционального выгорания

Из-за перенапряжения нарушается сон, снижается иммунитет, появляются проблемы с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, сбивается гормональный фон и обостряются хронические болячки.

"У нас эмоциональное выгорание – это такой бытовой срок. Я выгорел. У меня нет настроения. Вот на таком уровне оно понимается. А на самом деле последствия всего этого – невротические расстройства. Затяжные тревожные расстройства, субдепрессивные состояния" - рассказала семейный психолог Диана Сушко.

Как научиться справляться со стрессом или избегать его

В таком случае без квалифицированной помощи уже не обойтись. Но как вовремя распознать эмоциональное выгорание и научиться справляться со стрессом на работе или избегать его?

Психолог Наталья Ломоносова поясняет, что есть работы, которые связаны в большей степени именно с эмоциональной отдачей, взаимодействием: психологи, учителя, социальные работники, актеры, всевозможные ораторы. Люди не берут у тебя энергию – ты им отдаешь свою. И по сути, если очень просто сказать, то эмоциональное выгорания – это когда ты слишком много отдал.

Как восстановить энергию и силы

Важно как-то восстанавливать утраченную энергию, чтобы снова "быть в ресурсе", как модно сейчас говорить. Основное, что сейчас делают, говорит психолог Диана Сушко, если имеют возможность – это уходят в отпуск. Некоторые не выдерживают и кардинально меняет работу или профессию.

Эмоциональное истощение может возникать и из-за проблем в личной жизни.

Кому грозит эмоциональное выгорание

Чаще всего рабочее перенапряжение грозит тем, кто склонен впадать в крайности: перфекционистам, максималистам и людям с комплексом отличника.

Не менее важна и физическая активность – позаниматься на тренажерах или поиграть в настольный теннис. Достаточно хотя бы 30 минут в день, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения.