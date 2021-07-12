Chrysler готовит свой первый электрический кроссовер

Американская компания Chrysler анонсировала свой первый электрический кроссовер. Появление новинки ожидается в течение 2-3 лет, сообщает Обозреватель.

Автопроизводители один за другим представляют свои стратегии электрификации. Вот и концерн Stellantis, в который входит компания Chrysler, обнародовал свою программу перехода на электричество.

Chrysler EV Concept. Источник: Chrysler

Если с "зеленым будущим" европейских брендов концерна все предельно ясно, то в случае с американскими Chrysler, Dodge, Ram и Jeep только у последнего есть некоторые позитивные сдвиги в этом направлении. Но ситуация в скором времени улучшится. В рамках презентации шеф-дизайнер Chrysler Ральф Жиль представил концептуальный кроссовер на электротяге.

Шеф-дизайнер Chrysler Ральф Жиль представил концептуальный кроссовер на электротяге. Источник: Chrysler

В основу новинки ляжет модульная электрическая платформа STLA Large, работы над которой находятся в стадии активной проработки. Для нее будут доступны электрические двигатели мощность 204-450 л.с., а также тяговые батареи емкостью 101-118 кВтч. Они позволят преодолевать до 805 км.

Внешне кроссовер выполнен в стилистике других моделей бренда. Он получил тонкую светодиодную светотехнику, обтекаемые переднюю часть кузова с тонкой решеткой радиатора и угловатую заднюю часть, напоминающую последние модели Volvo и Polestar.

В салоне большое количество разновеликих дисплеев. Источник: Chrysler

Цифровой кокпит выполнен в модной стилистике минимализма. В салоне большое количество разновеликих дисплеев, которые выполняют функции шкалы приборов, дисплеев мультимедиа и позволяют управлять всеми вспомогательными системами. Два сенсорных дисплея предназначены для задних пассажиров. Для отделки используются светлая кожа. Среди интересных решений – двухспицевый руль со спрямленными верхним и нижним секторами, амбиентная подсветка и большая панорамная крыша.

Два сенсорных дисплея предназначены для задних пассажиров. Источник: Chrysler

Когда автомобиль обретет финальные формы пока не ясно, но сделать это необходимо как можно скорее, так как спрос на продукцию бренда стремительно падает.