В Горловке украинских военнослужащих обвинили в обстреле школы

В "ДНР" обвиняют украинских военнослужащих в обстреле поселка Гольмовского, расположенного на севере Горловки. Донецк заявляет об остановке электроснабжения и повреждении школы, а также жилых домов, сообщает Страна.ua.

"Сегодня утром под огнем артиллерии калибром 122 мм оказался населенный пункт Гольмовский на северной окраине Горловки. В результате обстрела 21 ТП обесточена, без электроэнергии остался 3021 потребитель" , - сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Зафиксированы повреждения здания школы №77 по адресу: проспект Школьный, 13; жилых домов по адресам: проспект Школьный, 10, 11, 12 и улица Гагарина, 5.

Кроме того, по данным местных СМИ, огнем перебит газопровод низкого давления, повреждены два автомобиля. По предварительным данным, жертв нет.