В Горловке украинских военнослужащих обвинили в обстреле школы
В "ДНР" обвиняют украинских военнослужащих в обстреле поселка Гольмовского, расположенного на севере Горловки. Донецк заявляет об остановке электроснабжения и повреждении школы, а также жилых домов, сообщает Страна.ua.
"Сегодня утром под огнем артиллерии калибром 122 мм оказался населенный пункт Гольмовский на северной окраине Горловки. В результате обстрела 21 ТП обесточена, без электроэнергии остался 3021 потребитель", - сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Зафиксированы повреждения здания школы №77 по адресу: проспект Школьный, 13; жилых домов по адресам: проспект Школьный, 10, 11, 12 и улица Гагарина, 5.
Кроме того, по данным местных СМИ, огнем перебит газопровод низкого давления, повреждены два автомобиля. По предварительным данным, жертв нет.
Напомним, в Луганске обвинили ВСУ в обстреле и ранении пенсионерки. По данным
"народной милиции ЛНР", вечером 7 июля начался обстрел населенного пункта Донецкий, который велся из 120-миллиметровых минометов.